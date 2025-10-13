Entregaron créditos de Economía Social a emprendedores de Bernasconi

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, presidió el acto de entrega de créditos de Economía Social a emprendedores de Bernasconi, y también se otorgaron fondos del Programa Participación Comunitaria al municipio para destinarlo a la fabricación de baldosas.

Del acto participaron familias beneficiarias de los créditos, el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, el intendente Germán Rauschenberger, la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini y la delegada zonal del Ministerio, Adriana Schiller.

El ministro Diego Álvarez destacó la presencia del gobierno provincial, ante el abandono de Nación: “el gobierno nacional nos sacó casi todo tipo de herramientas para poder trabajar”. “El gobernador Sergio Ziliotto –continuó- es muy claro: la instrucción que nos dio a cada uno de nosotros es que sigamos trabajando, estando cerca de nuestra gente, acompañando y brindando soluciones que signifiquen una mejora en la calidad de vida”.

También reconoció a los emprendedores que inician alguna actividad productiva. “Lo hacen con mucha expectativa, fe y confianza “, expresó.

Hizo lo propio con quiénes ya vienen desarrollando emprendimientos “a quiénes podemos aportar para que adquieran alguna herramienta, capital o insumos de trabajo”.

“Tenemos que valorar lo que significa vivir en La Pampa. A la Provincia se la defiende con el ida y vuelta que nos caracteriza, cada vez que salimos al territorio, acompañando a los pampeanos y escuchando, para poder aportar desde el sector público medidas eficientes y responsables”, concluyó.