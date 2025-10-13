lunes 13, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Más de 30.000 personas asistieron a la Expo Vivero 2025

Expovivero publico 13octubre2025

Las adversidades climáticas registradas en la primera jornada, no impidieron la concurrencia del público a la 13° edición de Expo Vivero, en el Jardín Botánico Provincial, en Toay. Destacaron la asistencia de más de 30.000 personas -durante este fin de semana-, que pudieron realizar compras de distintos tipos de especies, como así también disfrutar de las excelentes condiciones del predio natural, de la gastronomía y de shows musicales. La entrada fue libre y gratuita.

Esta edición contó con la participación de más de 80 viveristas de Santa Rosa y localidades aledañas, emprendedores y de los cinco Viveros Forestales Provinciales, con el objetivo de revalorizar y visibilizar la producción local.

La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó la importancia de esta exposición que “cada año cuenta con una importante concurrencia de público». Y resaltó la participación de los viveristas que no solamente comercializan sus producciones, sino que también visibilizan su trabajo.

«Este una excelente oportunidad de mostrar a todas las familias pampeanas las condiciones naturales en las que se encuentra el Jardín Botánico debido al trabajo que se realiza durante todo el año», expresó.

