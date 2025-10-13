Otro crédito irregular golpea al presidente del Banco Nación: le dio 164 millones a candidato libertario

El exfuncionario schiarettista y actual titular del Banco Nación, Daniel Tillard, avaló en agosto pasado un crédito por 164 millones de pesos para el tercer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, quien es socio de Bornoroni, titular de Pami Córdoba y candidato. Obtuvo el crédito semanas antes de la campaña.

Actual titular de Pami Córdoba, además de socio en el estudio de abogados del jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni. Así, el tercer candidato libertario en la boleta que encabeza el ignoto Gonzalo Roca se convirtió en un dolor de cabeza local, en medio de las dificultades del gobierno para dejar atrás el escándalo de Espert.

El millonario crédito conseguido sin cumplir con el requisito de antigüedad que la entidad demanda para los trabajadores en condición de ‘contratado’, no es la única incomodidad para los referentes de Milei en Córdoba.

Hace unos días también se conoció una denuncia penal en la Justicia federal en contra de Patiño Brizuela por incumplimiento de los deberes como funcionario público. Tillard suma así un nuevo caso de créditos irregulares a dirigentes libertarios.

LPO reveló que intervino directamente para que le den un crédito de más de 200 millones a su amiga, la diputada neuquina Lorena Villaverde, pese a que la sucursal de Cipolletti se lo había negado porque no calificaba.

A fines del mes pasado, Patiño Brizuela y el director nacional del Pami, Esteban Leguizamo, fueron denunciados por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos por incumplir con la entrega de medicamentos a jubilados. El caso surgió a raíz del amparo colectivo presentado en contra de la medida impulsada por el Gobierno nacional en agosto del 2024, que modificaba las condiciones de acceso a los medicamentos y su gratuidad por parte de los adultos mayores.

Patiño Brizuela y Bornoroni son socios del estudio de abogados que también integra Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo, el ex jefe de Gabinete de Menem y actual titular de la delegación cordobesa de Anses.

En mayo de este año, el fallo de un juez federal mendocino, en cuya jurisdicción se habían radicado amparos similares, resolvió a favor de los demandantes y obligó al Pami a dar marcha atrás con la limitación de acceso a los medicamentos. Sin embargo, de acuerdo con la presentación de los querellantes, Patiño Brizeual desconoció el fallo.

No es la primera vez que este libertario queda involucrado en escándalos. El año pasado LPO reveló la discrecionalidad con el reparto de las cápitas y cómo se vio beneficiado desde el arranque de la gestión de Milei el Sanatorio Parque, propiedad de la familia de Carlos Martínez Soto, el cuñado de Bornoroni.

Ambos, tanto Patiño Brizuela como Bauzá integran la mesa chica de Bornoroni y los dos, a diferencia de Roca, empujado por la coyuntura de una candidatura, lo hacen con un perfil muy bajo.

De hecho, esta semana Patiño Brizuela se mostró el lunes en el Movistar Arena, lo hizo el sábado en una actividad de recorrida por la capital cordobesa junto a Bornoroni, pero no se lo vio en los primeros planos del desembarco de Iñaki Gutiérrez en Carlos Paz. Donde sí estuvieron Bornoroni, Roca, Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado, la dos y cuatro, respectivamente, de la lista libertaria en Córdoba.