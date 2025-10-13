Pre Federal Pampeano: All Boys y Ferro de General Pico continúan invictos

La séptima fecha del Torneo Pre Federal Pampeano se jugó, entre el jueves y viernes, con triunfos de All Boys de Santa Rosa y Ferro Carril Oeste de General Pico, además de un holgado triunfo de Sportivo Independiente en el Gigante de la Avenida San Martín.



La acción comenzó el jueves, cuando Sportivo Realicó recibió a Juventud Unida. En un partido de buen nivel, el conjunto local consiguió una sólida victoria por 96-64. Juan Cruz Herrera fue una de las figuras de la noche, aportando 28 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. En la visita, Julián Casalini volvió a destacarse al firmar un doble-doble con 28 unidades y 11 rebotes.



En el Gigante de la Avenida San Martín, Sportivo Independiente logró una importante victoria ante Estudiantes de Santa Rosa, imponiéndose por 91-63. El rojo dominó todos los aspectos del juego y tuvo como figura a Nicolás Giménez, máximo anotador con 25 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. En el Celeste, Fernando Carabajal sumó 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.



También en General Pico, pero en el Barrio Talleres, Ferro Carril Oeste derrotó a General Belgrano en un partido de amplio dominio, con marcador final de 157-71. En el tricolor, Lautaro Moreno fue el más destacado con 23 puntos y 1 rebote, mientras que en el Verdolaga, Facundo Garmendia brilló con 23 puntos y 1 asistencia.



Cerrando la actividad en la localidad piquense, Pico Football superó a Argentino de Trenque Lauquen en tiempo suplementario, por 92-88. Valentín Allier fue la gran figura del encuentro con 33 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, siendo además el máximo goleador de la jornada. Para el León, Thomas Arrebillaga completó una destacada actuación con 26 puntos y 12 rebotes.



En General Acha, Centro Rincón Vasco recibió al puntero All Boys, que volvió a mostrar su jerarquía y se impuso por 76-41. Por el lado local, Ignacio Mosquera aportó 7 puntos y 3 rebotes, mientras que en el conjunto capitalino Martín Herrero finalizó con 17 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia, manteniendo al equipo de Santa Rosa en lo más alto e invicto del certamen.



POSICIONES

All Boys 14; Ferro de Pico, 14; Independiente, 13; Estudiantes 11; Sportivo Realicó, 10, Pico FBC 10 Argentino (TL) 9; CAJU 9; Belgrano 8, CERIVA 7.



PRÓXIMA DOBLE FECHA

Octava fecha: Pico FBC – Estudiantes (SR); Belgrano – Independiente; All Boys (SR) – Ferro de Pico; Sportivo Realicó – Centro Rincón Vasco; Argentino (TL) – Juventud Unida (A)

Novena fecha: Juventud Unida (A) – Pico FBC; Centro Rincón Vasco – Argentino (TL); Ferro de PIco – Sportivo Realicó; Independiente – All Boys (SR); Estudiantes (SR) – Belgrano