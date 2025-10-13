Torneo Provincial 2025: Los cuartos de final comenzarán el miércoles

El Ente Provincial de Fútbol informó que los cruces “de ida” de los cuartos de final se disputarán el miércoles 15, en horario oficial. La decisión se tomó porque hay equipos que participan en esta instancia, que paralelamente comenzarán la participación en el Torneo Regional Federal Amateur.

Además, comunicaron que si existe cambio en la programación de los partidos, ya sea adelantar o postergar el horario de inicio, no superando las 21 horas, ambos equipos deberán hacer llegar su conformidad antes de las 20 horas de este lunes 13.

CUARTOS DE FINAL

En los plays off de los cuartos de final se enfrentarán:

El Pampero vs All Boys de Trenel

Alvear FC vs Unión de Miguel Riglos

Pico FC vs Atlético Santa Rosa

All Boys de Santa Rosa vs Racing Club de Eduardo Castex.

Los cruces se jugarán a dos partidos, con definición por penales en caso de empate en puntos y goles al finalizar las revanchas.