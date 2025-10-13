martes 14, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Provincial 2025: Los cuartos de final comienzan el miércoles en diferentes horarios

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Torneoprovincial racingclub festejo 13octubre2025

El Ente Provincial del Fútbol confirmó la programación de los partidos “de ida” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025. Los partidos se jugarán el miércoles en distintos horarios, porque el balón comenzará a rodar entre las 15 y 20 horas.

En Colonia Santa María, se enfrentarán El Pampero y All Boys de Trenel, y en Intendente Alvear, Alvear FC recibirá a Unión de Miguel Riglos.

Por la otra llave, en el estadio Olímpico de Barrio Pacifico – Emiliano Luis Cayre, Pico FC se enfrentará con Atlético Santa Rosa; y por la misma llave, en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa, All Boys será anfitrión de Racing Club de Eduardo Castex.

LA PROGRAMACIÓN

Torneoprovincial programacion 13octubre2025
Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Refrigeradossantiago 13octubre