Torneo Provincial 2025: Los cuartos de final comienzan el miércoles en diferentes horarios

El Ente Provincial del Fútbol confirmó la programación de los partidos “de ida” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025. Los partidos se jugarán el miércoles en distintos horarios, porque el balón comenzará a rodar entre las 15 y 20 horas.

En Colonia Santa María, se enfrentarán El Pampero y All Boys de Trenel, y en Intendente Alvear, Alvear FC recibirá a Unión de Miguel Riglos.

Por la otra llave, en el estadio Olímpico de Barrio Pacifico – Emiliano Luis Cayre, Pico FC se enfrentará con Atlético Santa Rosa; y por la misma llave, en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa, All Boys será anfitrión de Racing Club de Eduardo Castex.

LA PROGRAMACIÓN