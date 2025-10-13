lunes 13, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
UNLPam dictará la diplomatura en gestión de Proyectos Culturales

Unlpam lanzamiento diplomatura proyectosculturales 13octubre2025

El rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa, y el Secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero, anunciaron conjuntamente el lanzamiento de la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales, dirigida a gestoras y gestores culturales, trabajadoras/es estatales del área de cultura y activistas de organizaciones de la cultura comunitaria.

En el acto además participaron la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria,  Lucia Colombato, y el coordinador de la Diplomatura, Federico Escribal.

La dependencia universitaria actuará como unidad de gestión en la provisión de recursos humanos, técnicos y administrativos, mientras que la Secretaría de Cultura del gobierno provincial aportará el financiamiento.

La Diplomatura Universitaria en Gestión de Proyectos Culturales se orienta a fortalecer las competencias docentes para una intervención ética y situada en la construcción de ciudadanía cultural, favoreciendo tanto el reconocimiento de las tradiciones locales como la libertad de exploración de resignificaciones.

Además, se propone contribuir a que los y las docentes comprendan en profundidad las motivaciones que regulan las prácticas culturales y, a partir de ello, puedan intervenir de manera integral en los procesos comunitarios mediante iniciativas culturales y artísticas orientadas a la transformación social.

