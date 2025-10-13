Ziliotto anunció la repavimentación de dos accesos a Eduardo Castex

El gobernador Sergio Ziliotto anunció «la construcción de pavimento nuevo» en la ruta provincial 102 en los accesos de la zona norte de Eduardo Castex. Las obras están previstas en la Avenida Juan Domingo Perón y Avenida de las Banderas, detallaron desde la Casa de Gobierno. También se licitarán mejoras en la ruta provincial 102, entre la ruta provincial 7 – Luan Toro.

El anuncio fue realizado este domingo, donde se confirmó que la licitación se realizará –el jueves 30- en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en el marco de la “Conservación de rutas pavimentadas de zona norte”, que tendrá una inversión superior a los $ 19.307 millones y un plazo de ejecución de 36 meses.

La iniciativa se enmarca en el plan vial anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto, que contempla trabajos en más de 2.400 kilómetros de rutas provinciales.

El proyecto contempla tareas de bacheo generalizado, mantenimiento, rehabilitación y mejoras de seguridad vial, en distintos tramos de rutas provinciales que conforman la red pavimentada del norte pampeano.



Esta licitación se enmarca en el plan de inversiones viales por $ 84.000 millones anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto durante la Exposición Rural de Santa Rosa, que incluye obras en 282 kilómetros de rutas y trabajos de conservación y señalamiento en otros 2.138 kilómetros.