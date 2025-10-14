martes 14, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Cinco postulantes en el concurso para Camarista Civil de Santa Rosa

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Consejodelamagistratura examenes camaristacivil 14octubre2025

Cinco postulantes se presentaron al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para ocupar un lugar como juez/a titular en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa.

Tres de ellos/as rindieron ayer la prueba de oposición escrita, y hoy se presentaron a la entrevista personal con los consejeros; mientras que las dos candidatas restantes competirán con el puntaje que obtuvieron en un concurso anterior por el mismo cargo.

Quienes dieron el escrito fueron Maria Anahí Brarda y Carina Mariana Ganuza, actualmente juezas sutitutas en la propia Cámara, y el juez civil de primera instancia, Pedro Ariel Campos; mientras que otras dos juezas civiles de primera instancia, Susana Ethel Fernández y Ángela Adriana Pascual, fueron las que se sumaron a la nómina de candidatos/as con lo obtenido en el otro concurso.

Consejodelamagistratura examenes camaristacivil 14octubre2025 2

El Consejo estuvo encabezado por su presidente, y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; a quien acompañaron el director general de Justicia, Marcos Augusto González, en representación del Poder Ejecutivo; el diputado provincial Hernández Pérez Araujo, en nombre del Poder Legislativo; y Abel Argüello, por los abogados de la matrícula.

Ahora los consejeros efectuarán una evaluación integral del escrito y la entrevista, y a ello le sumarán los antecedentes cada postulante (antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de funciones judiciales y/o funciones públicas; títulos universitarios de postgrado, maestrías y doctorados, desempeño de cátedras o docencias universitarias de grado o de postgrado, etc.) para llegar a un puntaje final y elevar un dueto o terna al Poder Ejecutivo.

Fernández y Pascual ya habían concursado por el mismo cargo el año pasado. En esa ocasión quedaron ternadas junto al secretario de Jurisprudencia y responsable del Centro de Capacitación Judicial, Gustavo Raúl Arballo. El Poder Ejecutivo elevó el pliego de Arballo a la Cámara de Diputados para su tratamiento y por eso ambas magistradas participaron de este concurso con el puntaje obtenido en aquel.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 13octubreSancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533