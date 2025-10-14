Cinco postulantes en el concurso para Camarista Civil de Santa Rosa

Cinco postulantes se presentaron al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para ocupar un lugar como juez/a titular en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa.

Tres de ellos/as rindieron ayer la prueba de oposición escrita, y hoy se presentaron a la entrevista personal con los consejeros; mientras que las dos candidatas restantes competirán con el puntaje que obtuvieron en un concurso anterior por el mismo cargo.

Quienes dieron el escrito fueron Maria Anahí Brarda y Carina Mariana Ganuza, actualmente juezas sutitutas en la propia Cámara, y el juez civil de primera instancia, Pedro Ariel Campos; mientras que otras dos juezas civiles de primera instancia, Susana Ethel Fernández y Ángela Adriana Pascual, fueron las que se sumaron a la nómina de candidatos/as con lo obtenido en el otro concurso.

El Consejo estuvo encabezado por su presidente, y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; a quien acompañaron el director general de Justicia, Marcos Augusto González, en representación del Poder Ejecutivo; el diputado provincial Hernández Pérez Araujo, en nombre del Poder Legislativo; y Abel Argüello, por los abogados de la matrícula.

Ahora los consejeros efectuarán una evaluación integral del escrito y la entrevista, y a ello le sumarán los antecedentes cada postulante (antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de funciones judiciales y/o funciones públicas; títulos universitarios de postgrado, maestrías y doctorados, desempeño de cátedras o docencias universitarias de grado o de postgrado, etc.) para llegar a un puntaje final y elevar un dueto o terna al Poder Ejecutivo.

Fernández y Pascual ya habían concursado por el mismo cargo el año pasado. En esa ocasión quedaron ternadas junto al secretario de Jurisprudencia y responsable del Centro de Capacitación Judicial, Gustavo Raúl Arballo. El Poder Ejecutivo elevó el pliego de Arballo a la Cámara de Diputados para su tratamiento y por eso ambas magistradas participaron de este concurso con el puntaje obtenido en aquel.