El Mamógrafo Móvil atenderá en Castex: Ya otorgan turnos en el Hospital “Pablo F. Lacoste”

Desde el lunes 20 funcionará el Móvil Mamográfico en el Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex. Para obtener los turnos se deberán comunicar al teléfono 02334 – 442487, o presentarse personalmente en el centro asistencial local.

Los requisitos para realizar el estudio serán mujeres asintomáticas -sin enfermedades de mamas- de entre 50 y 70 años. Además, detallaron que “no se requiere orden médica ni obra social, porque la atención es gratuita”.

El otro requisito es que las pacientes “no tengan mamografías hechas en los últimos 12 meses”.

