General Acha: Violó la restricción, le pegó a su ex mujer y lo condenaron a prisión

Un hombre de 38 años, con antecedentes penales registrables, fue condenado hoy a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de desobediencia judicial, lesiones leves y daño en dos oportunidades, en perjuicio de una ex pareja y en el marco de violencia de género.

La pena impuesta a Miguel Ángel Salazar fue convenida entre la fiscala Paula Soledad Duscher, el defensor particular Claudio Fuentes Mirasson y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. Por eso el juez de control de General Acha, Diego Ariel Asin, después de realizar el control formal, homologó a través de la sentencia el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes.

Con las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal, pudo probarse que la víctima concurrió al departamento de Salazar –después de recibir mensajes y audios de WhatsApp de él–, a pesar de que el agresor tenía dictada una prohibición de acercamiento y contacto con ella, en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral contras las Mujeres.

Una vez en el interior del inmueble, Salazar golpeó en la boca a su expareja, causándole lesiones que fueron constatadas por un médico, y le arrojó el celular contra el piso, dañando la pantalla y afectando su funcionamiento.

En ese momento, el acusado no solo tenía dictada la orden de restricción, sino que el Juzgado de Ejecución Penal de Santa Rosa, al otorgarle el beneficio de la libertad asistida, lo había notificado que tenía que concurrir a la defensoría de General Acha para fijar un régimen comunicacional con su hijo.

En el fallo, Asín además declaró reincidente a Salazar, le mantuvo la prisión preventiva y recordó que a fines de marzo pasado ya había recibido otra condena a seis meses de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por el vínculo (en perjuicio de la misma víctima), al unificársela esa causa con otra anterior de 2023.