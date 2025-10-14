Murió “Kelo” Schanton, el subsecretario de Asuntos municipales

Rogelio “Kelo” Schanton, exintendente de Ingeniero Luiggi y actual subsecretario de Asuntos Municipales de La Pampa, falleció este martes, informaron fuentes de Casa de Gobierno.

Schanton era quien tenía contacto directo con los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento de toda la provincia, publicó Diario Textual.

Integrante de la línea interna peronista Plural, había sido intendente de Ingeniero Luiggi. En el primer gobierno de Carlos Verna, fue director general de Administración Escolar del Ministerio de Educación, encargado de las obras escolares. Siguió en el primer gobierno de Oscar Jorge y gran parte del segundo. Finalmente fue desplazado a principios de 2015, en medio de la interna peronista.

Posteriormente regresó con Verna y siguió los dos mandatos de Sergio Ziliotto. El funcionario provincial sufría de cáncer. Según dijeron allegados, ante el avance de la enfermedad, ayer fue sedado y este martes se confirmó su fallecimiento.