Necrológica de Eduardo Castex –  Martes 14

Ha dejado de existir en Santa Rosa la vecina Teresa Lidia Arias (75 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Miércoles 15, a las 10.30 horas en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
martes 14, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
