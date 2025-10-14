martes 14, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Martes 14

Ha dejado de  existir en Santa Rosa la vecina Teresa Lidia Arias (75 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Miércoles 15, a las 10.30 horas en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

