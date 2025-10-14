Trabajos de La Pampa premiados en Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología 2025

“No tengo color piel, ¿quién me presta?” del colegio Santa Inés de General Pico y “Heroes del reciclado” del JIN 32 de La Reforma, fueron premiados en la Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología 2025, que se desarrollaron en Posadas (Misiones).

La primera fase se desarrolló desde el 1 al 3, y la segunda instancia del 6 al 8, donde participaron los proyectos seleccionados en la feria provincial que se realizó en agosto, informó el Ministerio de Educación de La Pampa.

La primera fase con foco principal en Matemática, contó con la participación de los siguientes trabajos pampeanos:

-Potencia compartida: Matemática aplicada al Taller, de la EPET N° 5 de Macachín, proyecto elaborado en forma conjunta entre docentes del ciclo orientado y de la modalidad de educación inclusiva.

-Trigonometría en ruinas, del instituto IPEM de Santa Rosa.

-Aventuras en el espacio: explorando la lateralidad y el movimiento, de la escuela primaria N° 92 de Santa Rosa.

-Todo es lo mismo, de la escuela primaria N° 258 de Santa Rosa.

Además, el Instituto San Juan Bosco de la localidad de Victoria fue parte del desafío educativo propuesto, donde un estudiante y su docente participaron en diversas actividades vinculadas al área de Geometría.

La segunda fase con foco principal en el Arte, contó con la representación pampeana a través de los proyectos pampeanos:

-No tengo color piel, ¿quién me presta?, del colegio Santa Inés de General Pico. Trabajo de nivel primario que resultó destacado en la ceremonia de cierre por su distinguida participación

-Emprender para tejer, de la modalidad de Ed. Permanente de Jóvenes y Adultos, del Liceo Informático II.

-Revalorizando prácticas del pueblo ranquel, de la escuela primaria N° 159 de Carro Quemado.

-Héroes del reciclado, del JIN N° 32 de La Reforma recibió una distinción especial por su abordaje del tema “Cuidado del Ambiente”, que refleja un profundo compromiso con las generaciones presentes y futuras.

En el desafío educativo de esta fase participó la Escuela Provincial de Comercio Mariano Moreno de la localidad de Ingeniero Luiggi.

La estudiante con la tutoría de su docente, realizó diversas actividades artísticas, a partir de la novela “Planilandia” de Edwin Abbott Abbott.

VALIOSA OPORTUNIDAD

Las instancias nacionales de la Feria de Ciencias constituyen una valiosa oportunidad de encuentro, intercambio e interacción entre estudiantes y docentes de distintas localidades del país, indicaron desde la cartera educativa pampeana. “Representan una experiencia educativa, cultural y humana inolvidable, colmada de aprendizajes, desafíos y anécdotas que cada participante lleva consigo y comparte con su comunidad educativa al regresar”, agregaron.

Alumnos pampeanos también participarán, con proyectos de diferentes niveles y modalidades, en la tercera fase de Ciencias en la localidad de Cafayate (Salta) los días 29, 30 y 31 de octubre; y en la última fase de Ingeniería y Tecnología, desde el 18 al 20 de noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.