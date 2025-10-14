UNLPam: Laura Beatriz Wagner, primera magíster en Matemática de la FCEyN

Con una calificación de 10 Sobresaliente y la valoración por la actualidad e importancia social de su investigación, la licenciada Laura Beatriz Wagner accedió al grado de Magíster en Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN). Con la exitosa defensa de su investigación, Laura Wagner se convirtió en la primera profesional en obtener el grado de Magíster en Matemática en la Universidad Nacional de La Pampa.

Ante un auditorio conformado por las jurados del trabajo, su directora de tesis, docentes y estudiantes del Departamento de Matemática, y familiares directos, Laura Wagner desarrolló el trabajo “Métodos de clasificación de imágenes satelitales para la detección de cambios en la urbanización de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina” que elaboró bajo la dirección de la magister Vanina Celeste Bolaño.

Tras escuchar su exposición, el jurado integrado por la doctora Fernanda Soledad Villarreal (Universidad Nacional del Sur) y las magísteres María Paula Dieser (Universidad Nacional de La Pampa) y María Raquel Martínez Gavilán (Universidad Nacional de Asunción del Paraguay) merituó la claridad en la exposición de Wagner, la actualidad en la información de base recabada para elaborar el trabajo y la pertinencia social de la investigación, para asignar la mayor calificación, recomendar su pronta publicación, y concederle el grado de primera Magíster en Matemática por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa.

FELICITACIONES

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Nora Ferreyra, hizo llegar a la flamante magister sus felicitaciones y las de todo su Equipo de Gestión, por este importante logro, personal e institucional.

Wagner se recibió de Licenciada en Matemática en la FCEyN en 2016, actualmente se desempeña como Jefa de Trabajos Prácticos en tres materias del Profesorado y la Licenciatura en Matemática, y como Ayudante de Primera en otras asignaturas.

AGRADECIMIENTOS

Previo a la exposición de Wagner, el actual director de la Maestría, Luciano González, dedicó unas palabras a recordar los inicios de este posgrado y a agradecer a quienes le dieron impulso y lo han sostenido en el tiempo. Así fue que mencionó a las actuales autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al Consejo Académico de la Maestría, y a las y los docentes que participan de ella, entre otras personas.

González dedicó una mención especial a María Cristina Martín, “Marita”, quien fuera decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, directora del Departamento de Matemática e impulsora de la creación de esta Maestría, y a Marina Lattanzi, primera directora.

También destacó expresamente el apoyo cotidiano que recibe de parte de la secretaría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (en uso de licencia), Laura Mabel Wisner, y del jefe de Supervisión de Posgrado, Jonatan Clatt.