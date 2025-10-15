miércoles 15, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
David Lebón se casó con su manager

El músico David Lebón se casó con su manager y pareja durante los últimos 15 años. Se trata de Patricia Oviedo, ahora su flamante esposa, tras una ceremonia muy emotiva y llena de referentes de la música.

Además de los familiares y amigos de la pareja, fueron personalidades como: Marcela Morelo, Pedro AznarRicardo Mollo, Sandra MihanovichJulia Zenko y Kevin Johansen.

Lebondavid casamiento amigos 15octubre2025

También estuvieron los músicos de la banda de Lebón: Alex Musatov, Daniel ColombresDhani Ferrón y Leandro Bulacio.

La ceremonia se llevó a cabo en el Registro Civil de la calle Uruguay. Allí, Sandra Mihanovich emocionó a todos al interpretar la canción “Honrar la vida”.

