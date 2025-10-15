Egresados del Inaum realizaron capacitación de emprendedurismo en Santa Rosa

Jóvenes egresados del Programa Inaum y emprendedores realizaron la capacitación “Mi Primer Emprendimiento: de la idea a la puesta en marcha”, en la ciudad de Santa Rosa.

La actividad tuvo como eje brindar herramientas prácticas para impulsar la puesta en marcha de proyectos productivos y fortalecer la cultura emprendedora en La Pampa.

Durante la capacitación se abordaron contenidos fundamentales para el desarrollo de iniciativas propias, tales como construcción de marca, estrategias de comunicación para la venta, manejo de redes sociales, determinación de costos y precios y herramientas de gestión comercial.

Como resultado del proceso formativo, surgieron nuevos emprendimientos locales en distintos rubros, entre ellos panadería, repostería, servicios de e-commerce manager, maquillaje profesional, escuela de defensa personal y tienda de indumentaria deportiva, entre otros.

La propuesta se enmarca en un trabajo articulado entre la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, con el objetivo de acompañar a quienes dan sus primeros pasos en la generación de proyectos autogestivos y promover oportunidades de inserción laboral.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el entramado productivo local y a generar oportunidades reales para las juventudes pampeanas, en línea con las políticas públicas orientadas a fomentar la formación para el trabajo y el desarrollo económico regional.