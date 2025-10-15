El 21 de octubre se conmemorará el Día de los derechos pampeanos sobre el río Atuel

La Comisión de Ríos, de la Cámara de Diputados, emitió dictamen favorable -por unanimidad- para establecer el 21 de octubre como el «Día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel».

El legislador Juan Barrionuevo destacó un hecho histórico para la provincia: la creación de la primera colonia agrícola en el noroeste provincial, aprobada el 21 de octubre de 1909 por el entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta.

El diputado explicó que aquella resolución nacional aprobó «la mensura y división de los lotes 11 y 20, fracción A, que abarcaban una superficie total de 9.700 hectáreas, subdivididas en 93 chacras de 100 hectáreas y otras fracciones menores. Con ese acto administrativo se puso en marcha el primer sueño de regadío y crecimiento en la región, impulsando el asentamiento de familias agricultoras y la expansión económica de la zona», señaló.

Sin embargo, lamentó que ese proyecto pionero «no haya podido consolidarse plenamente por las reiteradas interrupciones del escurrimiento del río proveniente de Mendoza», una problemática histórica que aún condiciona el desarrollo del noroeste pampeano.