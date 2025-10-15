En Castex, convocan a una concentración “apolítica” para apoyar la lucha de jubilados y discapacidad

Un grupo autodenominado “Jubilados Unidos de Eduardo Castex” convocó a una concentración, este miércoles a las 18 horas, en la plaza General San Martín para apoyar “la lucha que llevan adelante los jubilados que cobran la mínima y las personas con discapacidad”, que “están atravesando una situación crítica”. “Tenemos que apoyar y solidarizarnos con los jubilados que todos los miércoles reclaman en Buenos Aires y encima los tratan muy mal”, expresaron.

Los jubilados Ricardo Gaccio, René Arroyo y Carlos Bertone aclararon que la concentración será “apolítica” y convocaron a “todos los vecinos de Eduardo Castex para que no somos ajenos a la realidad actual” porque “no podemos dejar pasar esta situación como si no nos tocará atravesar estas dificultades”.

Explicaron que el objetivo “es hacer una concentración apolítica, pacífica, con una bandera nacional, cantaremos el himno nacional y así apoyamos a los vecinos que la están atravesando mal y para que el gobierno nacional comience a ver que en todo el país estamos padeciendo las consecuencias de sus políticas económicas”, expresaron.

También se lamentaron porque actualmente La Pampa “está siendo ninguneada porque nos adeudan más de 400.000 millones de fondos coparticipables”. “Este es un gobierno democrático elegido por el pueblo, pero hace oído sordos a los reclamos sociales y no perciben el sufrimiento de la sociedad”, cerraron.