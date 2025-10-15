miércoles 15, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Expo Castex 2025: El mural que se creó con las obras de los estudiantes

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Expocastex mural docentes 15octubre2025

Más de 100 alumnos de Quinto Grado de Nivel Primario y de Segundo y Tercer Año de Nivel Secundario de Eduardo Castex, Conhello y Rucanelo participaron de Expo Arte, y con sus trabajos se plasmó un mural que se inauguró el viernes, en la apertura de Expo Castex 2025.

En el proyecto trabajaron las docentes Elizabeth Galandzij, Ximena Resler, Luisina Reta y Virginia Pelizza, y con los trabajos seleccionados se armó el boceto para pintar el mural.

“Los alumnos tenían que realizar dibujos que representen a Expo Castex y la condición fue que incluya el agro, la ganadería y la industria”, expresaron en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.  Las entrevistadas destacaron que los participantes “tienen muy presente el evento porque todos saben de qué estamos hablando y eso significa que han visitado la muestra”.  ESCUCHE EL AUDIO

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 13octubreAntar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateral
Tecnohuose banner setiembre2025Cospecltda banner abril2025 400x300