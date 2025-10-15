Expo Castex 2025: El mural que se creó con las obras de los estudiantes

Más de 100 alumnos de Quinto Grado de Nivel Primario y de Segundo y Tercer Año de Nivel Secundario de Eduardo Castex, Conhello y Rucanelo participaron de Expo Arte, y con sus trabajos se plasmó un mural que se inauguró el viernes, en la apertura de Expo Castex 2025.

En el proyecto trabajaron las docentes Elizabeth Galandzij, Ximena Resler, Luisina Reta y Virginia Pelizza, y con los trabajos seleccionados se armó el boceto para pintar el mural.