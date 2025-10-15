La DPV construirá dársenas en el cruce de la RP 102 y los accesos norte de Eduardo Castex

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que se construirán dársenas en el cruce de los accesos Juan Domingo Perón y Avenida de las Banderas con la ruta provincial 102, para mejorar la seguridad vial de los automovilistas. Los trabajos se licitarán el jueves 30 en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). “Cada kilómetro de ruta que reparamos o construimos es una apuesta al futuro, a la producción y al trabajo de las y los pampeanos”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto en declaraciones difundidas por APN.

Los trabajos que se ejecutarán en Eduardo Castex están enmarcados en la licitación de “Conservación de rutas pavimentadas de zona norte”, con una inversión superior a los $ 19.307 millones y un plazo de ejecución de 36 meses.

La DPV prevé obras de bacheo generalizado, mantenimiento, rehabilitación y mejoras de seguridad vial en más de una decena de rutas provinciales, dentro del plan vial que anunció el gobernador Sergio Ziliotto, en la Exposición de Rural de Santa Rosa, de más de 2.400 kilómetros, distribución de esta manera: 282 kilómetros de rutas provinciales y trabajos de conservación y señalamiento en los otros 2.138 kilómetros.

Seguridad vial.

La DPV licitará trabajos de conservación en la ruta provincial 102, en el tramo comprendido entre la ruta provincial 7 y Luan Toro, y las dársenas de acceso en Avenida de las Banderas y Avenida Juan Domingo Perón.

Las obras de seguridad vial prevista para los accesos de la zona norte de Eduardo Castex, fueron requeridas –en los años 2020 y 2022- por los concejales; y en 2024 lo impulsó nuevamente el legislador Sergio Pregno en la Cámara de Diputados de La Pampa para que se incluya en el presupuesto de obras públicas, con un proyecto de ley donde transmitió preocupación por los actuales riesgos existentes para el tránsito vehicular.

El sector comprendido entre ambos accesos, que se encuentran separados por aproximadamente mil metros, es altamente transitado. Los camiones y colectivos han comenzado a utilizar este tramo por el deterioro que presenta la ruta nacional 35. Además, también se incrementó la circulación de autos y maquinarias agrícolas.

Las dársenas de acceso favorecerán la reducción de la velocidad para el ingreso y egreso de la zona urbana, e impedirán que se sucedan siniestros viales. Actualmente, se torna dificultosa esa maniobra porque no existen medidas de seguridad, y los conductores deben desacelerar y frenar sobre la misma ruta, y quienes circulan detrás deben realizar la misma maniobra para evitar accidentes de tránsito.