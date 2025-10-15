La miniserie española de tres capítulos que desbancó al ‘Juego del Calamar’ entre lo más visto

El ranking de Netflix en Argentina se renueva constantemente, y en octubre, una producción corta ha superado a gigantes como El juego del calamar y You. Se trata de «Dos Tumbas», un thriller español de solo tres episodios que se ha convertido en la serie más vista de la plataforma en la región, confirmando el éxito de las miniseries adictivas.

Dos Tumbas»: El Fenómeno del Thriller Español

Esta miniserie, que debutó en el Top 10 esta semana, narra una oscura historia de venganza y justicia a cargo del aclamado colectivo de guionistas Carmen Mola (conocidos por sus thrillers impactantes).

-Trama: La serie se centra en la intensa búsqueda de justicia tras una dolorosa pérdida, con un ritmo vertiginoso que garantiza maratón.

-Elenco estelar: Protagonizada por Álvaro Morte, mundialmente conocido por su papel como El Profesor en La Casa de Papel, lo que ha garantizado una gran base de audiencia inicial.

-Formato de 3 Capítulos: Su duración reducida (miniserie) la hace extremadamente atractiva para los suscriptores que buscan una historia completa para ver en una sola noche o durante el fin de semana largo.

El Top 3 de Series más Vistas en Netflix Argentina (Octubre 2025)

-Dos Tumbas (Miniserie – Estreno): Thriller español de 3 capítulos.

-Animal (Comedia Dramática): Una comedia dramática española sobre el choque de la Galicia rural y el mundo de las mascotas de élite, que se mantiene firme en el Top 10.

-El juego del calamar (Temporada 2): El fenómeno coreano sigue generando conversación y visualizaciones.

Próximos Estrenos Clave de Octubre:

No pierdas de vista la llegada de nuevas temporadas muy esperadas:

-El Eternauta (Temporada 1): Un nuevo gran estreno argentino.

.The Witcher (Temporada 4): Regresa el popular drama de fantasía a fines de mes.