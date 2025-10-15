Mundial 2026: Avanza la clasificación de selecciones en Europa, África y Asia

Inglaterra venció 5-0 a Letonia en el octavo encuentro por las Eliminatorias de la UEFA y selló de manera anticipada su clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Inglaterra, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Catar y Arabia Saudita sellaron su pase al Mundial 2026.

Con una actuación sólida y dominante de principio a fin, “Los Tres Leones” no dejaron dudas sobre su jerarquía dentro del continente europeo. Las conversiones fueron obra de Anthony Gordon, Harry Kane (por duplicado), un gol en contra de Maksims Toņiševs y el tanto de Eberechi Eze, que selló la goleada.

De esta manera, el “Rose Team” se convirtió en la primera selección europea en obtener el pasaje al próximo Mundial, reafirmando el gran momento futbolístico que atraviesa el conjunto inglés.

Con un plantel repleto de figuras y un estilo de juego cada vez más consolidado, Inglaterra se mantiene como una de las selecciones más competitivas del planeta. La contundencia de su ofensiva, la solidez defensiva y el equilibrio en todas las líneas la consolidan como una seria candidata a pelear por el título en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Clasificados de CAF (Confederación Africana de Fútbol)

En el continente africano también hubo festejos. Sudáfrica derrotó 3-0 a Ruanda en la última jornada de las Eliminatorias y concretó su regreso al Mundial.

El“Bafana Bafana” se impuso con autoridad gracias a las conquistas de Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa. El conjunto sudafricano logró un rendimiento sostenido a lo largo del certamen y volverá a disputar una Copa del Mundo tras varios años de ausencia.

Por su parte, Costa de Marfil venció 3-0 a Kenia y se quedó con el primer puesto del Grupo F. El combinado marfileño mostró una de sus mejores versiones, con un fútbol ofensivo y contundente.

Las tres conversiones fueron realizadas por Franck Kessié, Yan Diomande y Amad Diallo, sellando un pasaje que confirma el crecimiento sostenido del equipo y su jerarquía dentro del continente.

Senegal también aseguró su clasificación luego de superar 4-0 a Mauritania, resultado que lo dejó como líder del Grupo B.

Los tantos fueron obra de Sadio Mané (en dos ocasiones), Iliman Ndiaye y Habib Diallo. El conjunto senegalés ratificó su jerarquía, volvió a demostrar su poderío colectivo y se perfila una vez más como uno de los representantes más fuertes de África.

Clasificados de AFC (Confederación Asiática de Fútbol)

En el continente asiático, Catar derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y selló su segunda clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.

“El Marrón” se impuso con goles de Boualem Khoukhi y Ró-Ró, mientras que Sultan Adil descontó para EAU. El conjunto qatarí, que fue anfitrión en 2022, vuelve a la máxima competencia con la intención de consolidar el proyecto futbolístico que viene desarrollando en los últimos años.

Por último, Arabia Saudita igualó 0-0 con Irak, pero el punto le bastó para quedarse con el primer lugar del Grupo B y asegurar su presencia en el Mundial 2026. El equipo árabe mantuvo una destacada solidez defensiva y logró su objetivo sin sobresaltos, extendiendo una racha positiva que lo consolida como potencia regional.

Con estos resultados, el mapa del próximo Mundial comienza a tomar forma. Europa, África y Asia ya tienen a sus primeros clasificados, y las Eliminatorias siguen ofreciendo un anticipo del espectáculo global que se vivirá en 2026, con la participación de 48 selecciones y un formato ampliado que promete una competencia histórica.

Todos los clasificados al Mundial 2026