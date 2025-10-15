Murió una niña de 3 años atropellada por una camioneta en Catriló

Una tragedia conmocionó a la comunidad de Catriló. Este martes, a las 21 horas, murió una nena de 3 años, tras ser atropellada por una camioneta de la empresa Lartirigoyen. La niña fue traslada al Hospital local, pero los profesionales médicos no pudieron reanimarla.

El trágico episodio se produjo en la calle Víctor del Carril, entre Alem e Yrigoyen, de Catriló, publicó La 5 Noticias.

De acuerdo a las primeras versiones, el conductor del vehículo, un ex integrante de la policía pampeana -58 años- que actualmente se desempeña como sereno de la empresa, circulaba por Yrigoyen hacia el oeste y dobló hacia el sur por Del Carril, sin advertir la presencia de la niña, que se desplazaba en bicicleta.

La menor, integrante de una familia oriunda de Santa Rosa, fue asistida de inmediato y trasladada al centro de salud pública, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarla.