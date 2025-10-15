miércoles 15, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Provincial 2025: Ganó Alvear FC y empataron en Colonia Santa María

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Torneoprovincial alvearfc formacion 15octubre2025

Alvear FC venció a Unión de Miguel Riglos en el partido “de ida” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025, en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear.

Los goles alvearenses fueron convertidos por Axel Bertaina –en dos ocasiones- y Marcelo Freites, y Leandro Hidalgo y Juan Vilches para los riglenses. Además, fueron expulsados Enzo Fredes en el conjunto local, y Diego Sereno Lezcano en los visitantes.

EMPATE

En Colonia Santa María, El Pampero empató –sin goles- con All Boys de Trenel, y la serie se definirá en el estadio “José Gago” de la localidad norteña.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 13octubreAntar banner abril2025