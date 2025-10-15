Torneo Provincial 2025: Ganó Alvear FC y empataron en Colonia Santa María

Alvear FC venció a Unión de Miguel Riglos en el partido “de ida” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025, en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear.

Los goles alvearenses fueron convertidos por Axel Bertaina –en dos ocasiones- y Marcelo Freites, y Leandro Hidalgo y Juan Vilches para los riglenses. Además, fueron expulsados Enzo Fredes en el conjunto local, y Diego Sereno Lezcano en los visitantes.

EMPATE

En Colonia Santa María, El Pampero empató –sin goles- con All Boys de Trenel, y la serie se definirá en el estadio “José Gago” de la localidad norteña.