Trump dijo que si Milei pierde las elecciones no hay rescate: «No vamos a perder el tiempo»

El salvavidas que Javier Milei esperaba de Donald Trump terminó siendo de plomo. El presidente de Estados Unidos aclaró que el rescate a la Argentina únicamente se concretará si el libertario gana las elecciones y que no perderá el tiempo si las pierde.

Las señales para el argentino comenzaron a ser malas cuando la Casa Blanca primero demoró el encuentro y luego anunció que no habría reunión a solas en el Salón Oval. La actividad se limitó a una mesa conjunta de las delegaciones que incluyó una breve declaracion inicial de Milei seguida de una larga ronda de preguntas de la prensa al estadounidense y luego un almuerzo.

«Si un socialista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina», advirtió Trump, una declaración que cayó como una bomba contra los activos argentinos en el mercado.

«Si no gana, no vamos a perder el tiempo», insistió Trump ante la atónita mirada de Milei y su comitiva, que no tuvieron ninguna participación en la ronda de preguntas de periodistas argentinos y estadounidenses.

Al cierre el ADR de YPF se desplomó 5,8% en dólares, luego de haberse negociado con alza de 3%, mientras que títulos de Grupo Galicia cedieron 6 por ciento. La caída fue encabezada por el ADR de Banco Supervielle, con un 8,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,1%, a 1.884.774 puntos, tras haber operado con una ganancia de 3% antes de las 15 horas.

Trump dijo que Argentina «está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico» y elogió la gestión de Milei, pero también alertó que «podría fracasar». «El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien», reiteró.

«La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo», afirmó Trump, que pareció convencido de que las elecciones del 26 de octubre son presidenciales y que Milei ya lleva 4 años de mandato. Pese a ese desconocimiento crucial, dijo que las encuestas le dan muy bien a Milei.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el más entusiasta en respaldar a Milei, pero también puso reparos electorales. «Estamos confiados en que al presidente y su coalición les va a ir bien en las elecciones. Esta ayuda está sujeta a políticas económicas fuertes. Volver a a las políticas fallidas del peronismo generar que Estados Unidos reconsidere la situación», avisó.

Trump también se refirió a la relación de Argentina con China y advirtió que «no deberían estar haciendo muchos negocios», aunque aceptó que Milei mantenga el swap. «No debería estar haciendo más cosas que eso, no tendrían que hacer nada militar. Si eso sucediera, estaría muy molesto», dijo Trump.

En ese sentido, Bessent tuvo que aclarar sobre sus declaraciones anteriores respecto de «correr a China» que no se refería al swap sino a las bases militares, puertos y centros de observación.

En el ida y vuelta con los periodistas, Trump respondió preguntas sobre política argentina ante la atenta mirada del equipo económico pero saltaba a Medio Oriente, China o el shut down. En esa ensalada, Trump elogió a Lula frente al propio Milei y volvió a decir que el brasileño es «un gran hombre». Paradójicamente, Trump podría reunirse en breve con Lula en Salón Oval, instancia que se le negó al libertario por la nutrida agenda del líder republicano y se limitó solo una foto.

En otro tramo de la exposición de Trump y se equipo, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Argentina es parte de su sistema de alianza en América Latina junto con El Salvador y Costa Rica.