Concentración de jubilados en Castex: «Nación debe entender que esto no se soporta más

Un grupo de jubilados y vecinos castenses se concentró hoy en la plaza General San Martín para visibilizar y apoyar los reclamos de mejoramiento salarial de los jubilados y pensionados de Nación, el financiamiento de la salud pública y las universidades públicas y el pago de la deuda que mantiene Nación en La Pampa. “Es una marcha apolítica y esperamos que sea el principio de algo importante y aportemos nuestro granito de arena para que el gobierno nacional tome conciencia que esta situación no se aguanta más”, expresó el vecino castense Ricardo Gaccio.

Los vecinos se concentraron a las 18 horas, cuando caían algunas gotas en esta localidad, e inicialmente recorrieron el perímetro de la plaza céntrica, después cantaron el himno nacional y finalmente pronunció unas breves palabras el ex delegado de Luz y Fuerza y ex concejal castense, Ricardo Gaccio.

Con algunas pancartas en defensa del Hospital Garraham, de la universidad pública y reclamando jubilaciones dignas, acompañados con banderas argentinas, los vecinos castenses visibilizaron sus inquietudes, ante los recortes presupuestarios impulsados por la administración de Javier Milei. “Esa frase que a mí no me toco, ya la escuche y sabemos cómo terminó todo. Sinceramente hoy pensé que íbamos a ser menos, pero ojalá sumemos más gente porque hay una moción para reunirnos la próxima semana”, transmitió.

Empatía.

“Hoy todos los jubilados reclaman un salario justo y no somos ajenos a esa realidad y tenemos que tener empatía”, planteó Gaccio. Recordó que la convocatoria surgió entre charlas con vecinos, e impulsaron una convocatoria “para apoyar a los jubilados de Buenos Aires que todas las semanas reclaman y los tratan muy mal las fuerzas policiales, porque si ellos logran algo también nos beneficiará a nosotros”.

El entrevistado recordó el recorte de derechos que sufren las personas con discapacidad, y los bajos salarios que perciben actualmente los jubilados y pensionados nacionales. “Convocamos a todos los jubilados, vecinos, estudiantes para pacíficamente expresarnos para visibilizar las problemáticas que afectan a la sociedad”, dijo.

“El gobierno nacional debe tomar conciencia que esto no se soporta más, porque mucha gente trabajó toda la vida y está cobrando miserias, y no debemos criticar a quienes se jubilaron con la moratoria previsional porque alguien no les pagó sus beneficios previsionales”, expresó el entrevistado.

Panfleto.

Los manifestantes se autodenominaron “Jubilados Unidos”, y expresaron que la convocatoria se constituye en un “acto de desagravio y pedido de Justicia por los desmanes, agresiones y golpizas recibidas por los jubilados y discapacitados en su justo reclamo por mejoras remunerativas y la continuidad de derechos adquiridos”.

“Entendemos que nuestra sociedad no es ajena a los excesos del gobierno nacional, también a nosotros nos duele y sufrimos las permanentes humillaciones que padecen quienes reclaman por sus derechos”, expresaron.

“Se ensañan con la violencia, disfrutan del dolor ajeno, usan la crueldad para demostrar con los débiles una fortaleza que no tienen”, agregaron.