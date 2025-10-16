jueves 16, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Depositan el tercer pago de Becas Provinciales

Estudiantes aula becasprogresar 30enero2024

Desde el lunes 20, y hasta el viernes 24 inclusive, se concretará el tercer pago correspondiente a las Becas Provinciales. El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que las becas incluyen a estudiantes de los niveles Secundario y Superior. 

Desde el Departamento de Becas Provinciales se envió a las localidades el listado de personas beneficiarias, mientras que en el caso de Santa Rosa se comunicó vía email al correo electrónico registrado al momento de la inscripción. 

Ante dudas o consultas, se encuentran disponibles los siguientes medios de comunicación: 2954-439786 – [email protected] , y en forma presencial podrán dirigirse a Leandro N. Alem Nº 251 (Santa Rosa).

