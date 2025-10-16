Empresa familiar pondrá en funcionamiento el Frigorífico Ciclo 2 de Embajador Martini

Una empresa familiar de General Pico firmó el contrato de locación con el Ministerio de la Producción y el Municipio de Embajador Martini, para poner en marcha al frigorífico. La firma tiene un plazo de 14 meses para poner en funcionamiento el emprendimiento, además de realizar las adecuaciones edilicias y gestionar las habilitaciones para funcionar como Frigorífico Ciclo 2.

El frigorífico de Embajador Martini vuelve a ser eje de una oportunidad productiva. Una empresa familiar radicada en General Pico, dedicada a la distribución y venta directa de carne bovina y aviar, manifestó su interés en poner en marcha las instalaciones y así reactivar la actividad en el predio.

Las instalaciones están equipadas para la actividad frigorífica, que son propiedad del Poder Ejecutivo Municipal. Oportunamente fueron objeto de una licitación pública, aunque el emprendimiento adjudicado no llegó a prosperar. Ante esa situación, el Ministerio de la Producción tomó la iniciativa de visibilizar las instalaciones y promover su aprovechamiento productivo, gestionando alternativas de inversión que permitieran su puesta en funcionamiento.

Este trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio derivó en la llegada de la empresa interesada, que asumirá la puesta en marcha y operación del frigorífico.

ACOMPAÑAMIENTO

La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó el valor de la articulación público-privada para sostener el empleo y la producción local. “Hoy el sector frigorífico atraviesa un contexto complejo, con caída del consumo, pérdida de empleo y aumento de costos fijos, lo que favorece la concentración del mercado en pocas empresas”, expresó.

«Desde el Gobierno provincial mantenemos el compromiso de acompañar a los empresarios locales, brindar previsibilidad y promover políticas públicas claras que impulsen la eficiencia, la inversión y el desarrollo productivo”, afirmó.

Por su parte, el representante de la empresa, Marcelo Giobanettone, comentó que se acercaron a las autoridades del ministerio de la Producción para «expandir nuestro proyecto y allí surgió la oportunidad de conocer el frigorífico».

«La verdad es que se encuentra en muy buenas condiciones”, aseguró. Igualmente, la firma tendrá que reacondicionar las instalaciones y gestionar la habilitación, en principio para tareas de despostado de carne porcina y trozado de pollo.

FRIGORÍDICO CICLO 2

El intendente, Ariel Boggino, comentó que a partir del contrato de alquiler firmado se va a poner en funcionamiento el frigorífico ciclo 2. Y destacó que esta posibilidad surge del trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción, a quien agradeció por el acompañamiento. “Cuando vinieron con la propuesta, cada uno a través de nuestra gestión nos pusimos a disposición y de acuerdo, para que esto funcione”.

REQUISITOS

Como parte de los próximos pasos, la empresa iniciará con aportes propios las tareas de adecuación edilicia para cumplir con los requisitos de habilitación local y provincial. La reactivación del frigorífico permitirá recuperar la capacidad productiva local, generar empleo y fortalecer la cadena de valor en el norte pampeano.

En la firma del convenio estuvieron presentes además la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández, el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo, y el subdirector, Nicolás Tobal; el intendente local; Rubén Hecker, asesor legal de la municipalidad y miembros del concejo deliberante. Por parte de la empresa estuvieron presentes, el titular de la firma, acompañado por su hija Agustina y su esposa Argentina, quienes también forman parte de la empresa familiar.