La Libertad Avanza, Lácteos Vidal y Fred Machado: un vínculo trazado por varias aristas

El nombre de Federico ‘Fred’ Machado, el empresario que financió la campaña del ex candidato a diputado José Luis Espert en 2021, acusado por narcotráfico, continúa sonando entre miembros de La Libertad Avanza (LLA).

Ahora, se conoció la existencia de una empresa llamada Eco Friendly, situada en la Patagonia, que demuestra el vínculo entre él y la dueña de Lácteos Vidal, la empresa que financió con 215 millones de pesos la campaña de Patricia Bullrich en 2023, Alejandra Bada Vázquez.

Rolando Graña y Carolina Fernández relataron en Splendid AM 990 que la relación entre Machado y Bada Vázquez surge de una investigación que se realizó sobre la actual diputada y candidata a senadora por Rio Negro (LLA) Lorena Villaverde, condenada en los Estados Unidos por tenencia de 15 kilos de cocaína y 50.000 dólares que no pudo justificar, en el aeropuerto de Sarasota, en el estado de Florida, donde Machado tenía una empresa de aviones.

Villaverde se encuentra en pareja con Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado y socio de Cecilia Roncero, esposa de Vidal, en una empresa de la que luego se desligó y quedó a nombre del grupo Vidal, revelaron en Graña y Fernández.

Posteriormente fundó Eco Friendly en el sur del país y de ahí es el vínculo más concreto, más allá de las transferencias que hay entre Fred Machado y Lácteos Vidal. Esta empresa tenía varios rubros, entre ellos explotación minera, y pretendían hacerlo en la mina de oro y plata Andacollo (Neuquén) pero, desde el Gobierno provincial no lo autorizaron.

Lácteos Vidal tenía transferencias de ida y vuelta con la empresa cuyos manejos llevaron a la sentencia de Debra Lynn Mercer-Erwin, la socia de Machado condenada a 15 años de prisión eb Texas, y que son las que motivan la extradición del empresario argentino a Estados Unidos.

Según la información difundida en Splendid AM990, se registraron transferencias de Alejandra Bada Vazquez, la dueña de los lácteos, a la empresa Wright Brothers Aircraft, la misma que le envió 200.000 dólares a José Luis Espert (quien dijo que provenían de una minera de Guatemala) y que según la Justicia de Texas era la firma que utilizaban para triangular dinero.

Lácteos Vidal aportó 215 millones en la campaña presidencial de Patricia Bullrich, en 2023, e incluso la ahora ministra de Seguridad Nacional, cuando hubo un conflicto con los trabajadores en esa empresa, promovió una ley anti-bloqueos para impedir esas manifestaciones.

Cicarelli primo y presunto testaferro de Fred Machado adquirió el 39% de los permisos para la explotación de canteras en Río Negro, un porcentaje mayor que el que posee la petrolera YPF que tiene el 25%.

Alberto Weretilneck, gobernador de la Provincia de Río Negro, sostuvo que Cicarelli, hasta la semana pasada, fue funcionario en la legislatura de Rio Negro (por Juntos) y renunció al cargo por solicitud del club Deportivo Viedma.