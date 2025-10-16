Murieron dos personas en un choque frontal en la ruta provincial 18 y hay dos heridos

Dos personas fallecieron tras un choque frontal entre un auto y una camioneta en la Ruta Provincial 18, a pocos kilómetros de la localidad de Macachín. Además hubo dos bonaerenses heridos.

La Policía pampeana informó que el accidente ocurrió sobre la RP 18 a siete kilómetros de Macachín, alrededor de las 19 horas. “Al lugar se dirigió inmediatamente personal de la Comisaría Departamental, constatando la presencia de un vehículo Ford Fiesta con dos personas fallecidas en su interior y una camioneta Toyota con dos ocupantes heridos, uno de ellos atrapado” detallaron en un comunicado oficial.

Acudió al lugar personal de rescate de Bomberos Voluntarios, que socorrió a la persona que quedó atrapada en la camioneta.

Personal de Salud trasladó en ambulancia a los ocupantes de la Toyota al Hospital Padre Buodo de General Acha, para ser examinados. Según informaron medios de la zona, los heridos serían oriundos de la localidad bonaerense de Coronel Suárez.

Trabajó en el lugar personal policial de Macachín y Doblas, Bomberos Voluntarios de Macachín y la Agencia de Investigación Científica (AIC). También se encuentra trabajando en el lugar la fiscal María Cecilia Martiní, que quedará a cargo de la causa en Fiscalía.

Los fallecidos habrían sido identificados como Roberto Collado y Gabriel Beneitez.

Con estos fallecimientos, suman 43 muertes en siniestros viales en las rutas de La Pampa en lo que va del año.