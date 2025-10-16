viernes 17, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Jueves 16

Ha dejado de existir  en Santa Rosa el vecino Néstor Osvaldo Campasso (79 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Viernes 17, a las 11 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

