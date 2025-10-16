jueves 16, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Una mujer apuñaló a su pareja en Intendente Alvear

Comisaria intendentealvear 25setiembre2019

Un hombre de Intendente Alvear fue trasladado al Hospital Gobernador Centeno de General Pico con una herida de arma blanca, por la que tuvo que ser sometido a una cirugía. Su pareja, una joven, quedó detenida, sospechada de haberle provocado la lesión.

En el hecho interviene el fiscal Juan Ignacio Pellegrino, de la Fiscalía Temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en General Pico. El funcionario judicial confirmó que permanece detenida una persona por el hecho.

El hecho que se investiga ocurrió -durante la madrugada del miércoles- en la localidad de Intendente Alvear, donde un hombre recibió un puntazo en la zona intercostal, en circunstancias que son materia de investigación y de las que no trascendieron detalles. En el hecho tomó intervención personal policial alvearense y el fiscal Pellegrino.

El herido fue trasladado con una herida de arma blanca al Hospital Centeno de General Pico donde fue sometido a una cirugía y luego quedó internado. Una joven, que sería la pareja del herido, quedó detenida y a disposición de la Fiscalía.

