Candidata libertaria: «Los que no nos votan tienen una enfermedad mental»

Karen Reichardt salió al cruce del electorado del conurbano que no vota a La Libertad Avanza. «Tienen una enfermedad mental», dijo molesta por vecinos que no tienen algunos servicios básicos pero que mantienen su fidelidad hacia el peronismo. La candidata libertaria tiene domicilio en Palermo y no se podrá votar a sí misma.

La segunda candidata a diputada nacional por la lista de Javier Milei comentaba en Radio Rivadavia cuál era el electorado que los libertarios debían buscar en la elección del 26 de octubre. Reichardt encaró bien la respuesta: «Por ahí el electorado que no fue a buscar. Quizás el voto del PRO», dijo. Sin embargo, de pronto comenzó a derrapar. «Porque el otro de verdad que es una enfermedad mental», lanzó.

El periodista Lucas Morando la interrumpió y le preguntó si efectivamente había dicho que los votantes del conurbano tenían una «enfermedad mental». Karen responde que sí y argumenta que «son personas que no tienen la capacidad de otra mirada».

«Si yo veo que no tengo cloacas, por qué sigo votando. Es porque tengo algo que no me da», dijo y explicó que no se trata de un electorado que piensa distinto, sino de una cuestión cultural. «No es que piensan en Perón», dijo dejando atónitos a Morando y a Jonatan Viale que se mantuvo en silencio.

«Vos estás diciendo que son enfermos mentales», le decía Morando y Karen sorprende con una respuesta imposible: «No dije enfermos mentales. Dije que tienen una enfermedad. Es una manera de decir, como un chip que se les tara».

Karen fue durante algunos días la primera candidata de La Libertad Avanza. Es que tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, la Justicia Electoral demoró en oficializar a Diego Santilli como el remplazo directo del contador acusado de mantener vínculos con el narcotráfico.

Días atrás, Reichardt disparó revuelo en las redes por no poder votarse a sí misma. Es que tiene domicilio en Palermo y emitirá su voto en el Instituto González Pecotche de ese barrio porteño.

Karina Celia Vázquez -nombre real de la ex vedette- nació en Banfield, hija de un empleado municipal que luego fue concejal y un hombre muy cercano a Manuel Quindimil. Sin embargo, a partir de su actividad, se radicó en Palermo.