viernes 17, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El ministro Álvarez entregó más de $ 22,7 millones de créditos y ANR a la comuna de Castex

Alvarezdiego entrega creditos beneficiarios eduardocastex 17octubre2025

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, encabezó el acto de entrega de créditos de Economía Social y del Programa Desarrollo Productivo para emprendedores, y Aportes No Reintegrables para la comuna de Eduardo Castex. El monto total de los aportes económicos totalizó $ 22.738.813.

La comuna castense recibió un Aportes No Reintegrables (ANR) del Programa Participación Comunitaria para la compra de equipamiento para el taller del Eco Mercado municipal, por un monto de $ 9.125.985.

El acto que se desarrolló en el Centro Cultural Municipal (CCM), y contó con la presencia de la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, y autoridades municipales.

Alvarezdiego entrega creditos eduardocastex 17octubre2025

“Los créditos se constituyen en una herramienta fundamental dentro de la gestión provincial, que a través de la descentralización permite una llegada más directa a soluciones que atienden a las necesidades de cada localidad y de sus vecinos”, destacaron.

Los funcionarios destacaron que los aportes económicos permiten “consolidar emprendimientos, a través de la financiación de proyectos productivos en formación o existentes, aportando un apoyo económico para su desarrollo”

BENEFICIARIOS

Los aportes del Programa de Desarrollo Productivo totalizaron $ 9.125.985,90, dado que cada emprendedor accedió a una suma de $ 1,520.997,65.

Creditos entrega beneficiarios eduardocastex 17octubre2025

La nómina de beneficiarios estuvo integrada por Rubén Colombatti (avicultura), Roberto Macagno (taller electromecánico), Natalia Lis Martín (perfuminas), Marcos Rach (servicio técnico), Daniel Robles (servicios televisivos) y Bibiana Suppo (pastelería).

Por su parte, los aportes del Programa de Economía Social totalizaron los $ 5.149.659,06, y cada beneficiario recibió $ 735.665,58.

Los beneficiarios fueron Maximiliano Arnes (lavadero de autos), Tamara Barrionuevo (gimnasio), Irma González (indumentaria), Emilio Lucero (servicios generales), Natalia Páez (artesanías), Eduardo Rodríguez (panadería) y Luis Yur (arenados).  

