El ministro Álvarez entregó más de $ 22,7 millones de créditos y ANR a la comuna de Castex

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, encabezó el acto de entrega de créditos de Economía Social y del Programa Desarrollo Productivo para emprendedores, y Aportes No Reintegrables para la comuna de Eduardo Castex. El monto total de los aportes económicos totalizó $ 22.738.813.

La comuna castense recibió un Aportes No Reintegrables (ANR) del Programa Participación Comunitaria para la compra de equipamiento para el taller del Eco Mercado municipal, por un monto de $ 9.125.985.

El acto que se desarrolló en el Centro Cultural Municipal (CCM), y contó con la presencia de la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, y autoridades municipales.

“Los créditos se constituyen en una herramienta fundamental dentro de la gestión provincial, que a través de la descentralización permite una llegada más directa a soluciones que atienden a las necesidades de cada localidad y de sus vecinos”, destacaron.

Los funcionarios destacaron que los aportes económicos permiten “consolidar emprendimientos, a través de la financiación de proyectos productivos en formación o existentes, aportando un apoyo económico para su desarrollo”

BENEFICIARIOS

Los aportes del Programa de Desarrollo Productivo totalizaron $ 9.125.985,90, dado que cada emprendedor accedió a una suma de $ 1,520.997,65.

La nómina de beneficiarios estuvo integrada por Rubén Colombatti (avicultura), Roberto Macagno (taller electromecánico), Natalia Lis Martín (perfuminas), Marcos Rach (servicio técnico), Daniel Robles (servicios televisivos) y Bibiana Suppo (pastelería).

Por su parte, los aportes del Programa de Economía Social totalizaron los $ 5.149.659,06, y cada beneficiario recibió $ 735.665,58.

Los beneficiarios fueron Maximiliano Arnes (lavadero de autos), Tamara Barrionuevo (gimnasio), Irma González (indumentaria), Emilio Lucero (servicios generales), Natalia Páez (artesanías), Eduardo Rodríguez (panadería) y Luis Yur (arenados).