Entregaron créditos de Economía Social y aportes a la comuna de Santa Rosa

Emprendedores y el municipio de Santa Rosa fueron destinatarios de aportes del gobierno provincial, destinados al desarrollo de la economía social.

Representantes del sector emprendedor santarroseño accedieron a créditos del programa provincial Desarrollo de la Economía Social y del municipal CreATE. En el acto, la Municipalidad de Santa Rosa recibió fondos del programa Participación Comunitaria, para la revalorización del espacio verde del barrio Bella Vista.

El acto estuvo presidido por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, y el intendente santarroseño, Luciano di Nápoli.

El funcionario provincial destacó la presencia del Gobierno provincial en Santa Rosa, trabajando en forma conjunta con las autoridades municipales. “Recorrer la ciudad es encontrar obras que se llevan adelante desde la Provincia, codo a codo con el municipio. Es una reparación no solo de infraestructura, como pavimento, cloacas o agua potable, sino también una reparación histórica para las familias santarroseñas”, expresó.

“En Santa Rosa vemos un Estado presente, que tiene como principal objetivo que la gente viva mejor. Lo vemos con el Hospital René Favaloro, con escuelas, seguridad y el esfuerzo cotidiano puesto en el crecimiento con justicia social”.

“En función de esto también podemos hablar del acompañamiento que se hace al sector emprendedor santarroseño. Acá tenemos un ejemplo clarísimo de lo que significa un círculo virtuoso en la economía social. Es la Provincia la que aporta fondos, a través de la Ley de Descentralización, que quedarán en el municipio. Estos créditos se transforman en nuevas oportunidades, para otras vecinas y vecinos, en la medida que se van devolviendo y es el propio municipio el que los otorga nuevamente”, detalló. “Estamos ante un Estado nacional que directamente abandonó cualquier posibilidad de apoyo a la economía social. Si todavía podemos realizar este tipo de acciones es por la decisión política del Gobierno provincial y de los municipios. Este es el trabajo que nos pide el gobernador Sergio Ziliotto y esto lo debemos defender, cada vez que sea necesario”.