Real Madrid le regaló un auto millonario a Franco Mastantuono

Como es costumbre en Real Madrid, la entrega anual de vehículos BMW se ha consolidado como un símbolo de distinción para la plantilla, que este año tiene a Franco Mastantuono como representante argentino.

De acuerdo al detalle publicado por Marca, el valor de mercado de la flota que la automotriz asignó a la primera plantilla y al entrenador principal es de 4.172.450 euros. Son 25 vehículos, todos con algún grado de electrificación, que en conjunto suman 16.439 caballos de fuerza.

Kylian Mbappé, una de las principales figuras del equipo, optó por el sedán premium i7 xDrive60, una limusina cuya potencia alcanza los 544 CV y cuyo valor de mercado se estima en 139.800 euros.

Por otra parte, Franco Mastantuono tuvo una elección que lo distinguió del resto de sus compañeros. El jugador argentino surgido de River eligió el modelo i4 M60, que con 80.550 euros es el único por debajo de los 100.000 euros en el listado de vehículos entregados. Con 601 caballos de fuerza, este automóvil ofrece un enfoque deportivo y eficiente.

Los jugadores posaron junto a los flamantes vehículos, cada uno con una matrícula personalizada con su nombre.

El resto de la plantilla mostró una tendencia clara hacia los modelos más costosos y potentes, en particular el híbrido enchufable XM, que encabeza el catálogo con 748 CV y 196.800 euros.

La lista de los autos entregados al Real Madrid: