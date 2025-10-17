Torneo Provincial 2025: Confirmaron la fecha de las revanchas de los cuartos de final

El Ente Provincial de Fútbol confirmó la fecha que se disputarán los partidos “de vuelta” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025. Los equipos que soliciten cambios –de fecha y/o horario- tendrán que hacerlo a través de sus ligas, y hacer llegar la conformidad de los equipos involucrados.

El Ente Provincial del Fútbol explicó que el domingo 26 se desarrollarán las elecciones legislativas nacionales, y no se disputará el Torneo Regional Federal Amateur, por lo cual se programaron los partidos para el sábado 25 en horario oficial.

CRUCES Y RESULTADOS

En los partidos “de ida” de los cuartos de final, All Boys de Santa Rosa goleó 4 a 1 a Racing Club de Eduardo Castex, en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa.

El equipo alboyense ganó con goles de Giuliano Guinchinao, Ramiro Fredes –en dos ocasiones- y Mirko Parasole, mientras que Miqueas González –de penal- descontó para los albos. Además, el arquero albo Nicolás Bellendier le contuvo un penal a Ramiro Fredes.

En el Estadio Olímpico de Barrio Pacífico, Pico FC empató –sin goles- con Atlético Santa Rosa.

Alvear FC venció a Unión de Miguel Riglos en el partido “de ida” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025, en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear.

Los goles alvearenses fueron convertidos por Axel Bertaina –en dos ocasiones- y Marcelo Freites, y Leandro Hidalgo y Juan Vilches para los riglenses. Además, fueron expulsados Enzo Fredes en el conjunto local, y Diego Sereno Lezcano en los visitantes.

En Colonia Santa María, El Pampero empató –sin goles- con All Boys de Trenel.