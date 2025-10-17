Ziliotto entregó 20 casas abandonadas por Nación y 22 créditos “Llegar a Casa” en Macachín

“Entregar viviendas es el acto que más gratifica. Cuando el Gobierno nacional abandonó la obra pública, la Provincia decidió hacerse cargo porque el Estado no puede estar ausente”, aseguró el gobernador Sergio Ziliotto en el acto de entrega de 20 viviendas del programa provincial “Casa Propia – Construir Futuro” en Macachín. Además, anunció la construcción de otras ocho nuevas viviendas y entregó 22 créditos del programa «Llegar a Casa» del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV) para que familias con terreno puedan construir su hogar.

“EL ESTADO NO PUEDE ESTAR AUSENTE”

“Entregar viviendas es el acto que más gratifica. El año pasado cuando el gobierno nacional decidió abandonar toda la obra pública en todas las provincias nosotros tomamos la decisión, como gobierno provincial, de hacernos cargo de la obra pública porque no eran paredes, no eran techos, no eran ventanas, eran escuelas, hospitales, hogares», afirmó. Y agregó: «dar respuestas a la gente, de dignificar a una familia que accede a la vivienda propia”.

“Estas 20 familias que hoy tendrán la llave de su casa, claramente la vida se mira de otra manera, se proyecta y eso da fortaleza para seguir soñando para seguir luchando en esta Argentina en la cual nos hemos acostumbrado a vivir del esfuerzo y en ese esfuerzo el Estado no puede estar ausente porque si el Estado no está al lado de la gente ¿para qué está el Estado?», expresó.

AUTOCONSTRUCIÓN

El mandatario pampeano destacó que la política habitacional pampeana combina la entrega de viviendas terminadas con líneas de crédito del programa «Llegar a Casa» que promueven la autoconstrucción, fortaleciendo la economía local y generando empleo. “Las 22 familias que hoy acceden a un crédito del IPAV también dinamizan la economía de Macachín, porque esos recursos se transforman en trabajo y movimiento económico en la localidad”, agregó.

Ziliotto subrayó que el acceso a la vivienda es una política de Estado sostenida por la solidaridad de todos los pampeanos. “La construcción de viviendas en La Pampa siempre fue un esquema solidario. Cada familia que paga su cuota permite que otra tenga la posibilidad de acceder a su casa. Así se garantiza la justicia social”, sostuvo.

«Lamentablemente en este esquema solidario no contamos con el Gobierno Nacional, igual seguimos adelante en algún momento nos van a devolver lo que nos deben y en ese momento reafirmaremos la decisión de seguir construyendo viviendas», dijo.

El mandatario dedicó un párrafo especial a Rogelio “Kelo Schanton”, quien fue secretario de Asuntos Municipales . “Es una perdida que nos marca”, dijo y destacó “la enorme tarea que realizó, trabajando codo a codo con todos los intendentes más allá del signo político”.



CONVENIO

El mandatario firmó con el intendente un nuevo para construir ocho viviendas más, y reafirmó el compromiso de seguir ampliando derechos en toda la provincia. “Sabemos que no resolvemos todo el problema, pero seguimos achicando el déficit y demostrando la férrea voluntad de estar cada vez más cerca de la gente, especialmente en tiempos difíciles”, aseguró.

Ziliotto también pidió a las familias adjudicatarias “honrar este logro con responsabilidad”. “Hoy adquieren la dignidad de tener su vivienda propia y también la responsabilidad de cumplir, no con el gobernador ni con el intendente, sino con toda la sociedad pampeana. Cada cuota que se paga garantiza el futuro de quienes aún esperan su casa. Sabemos de su compromiso, sepan de nuestro compromiso y nosotros seguiremos mejorando la calidad de vida de cada pampeana, de cada pampeano vivan donde vivan, del signo político que sean”, concluyó.