Choque en la ruta nacional 5 y ruta provincial 7: Una mujer derivada a Santa Rosa

Un choque se produjo –este sábado- en el cruce de ruta nacional 5 y ruta provincial 7, donde varias personas resultaron heridas. Una mujer tuvo que ser trasladada a un centro de salud de mayor complejidad de Santa Rosa.

Fuentes policiales confirmaron que inicialmente “las lesiones de los involucrados no parecían ser de gravedad”, pero “la situación de una de las heridas requirió atención especializada”, publicó Infopico.

La mujer sufrió politraumatismos y tuvo que ser derivada al Hospital René Favaloro de Santa Rosa.

En el sitio del accidente trabajaron efectivos policiales y personal de los servicios de emergencia, quienes asistieron a los heridos, aseguraron la zona y realizaron las pericias para determinar las causas exactas que provocaron la múltiple colisión.