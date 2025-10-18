Fiesta del Trigo 2026: Entregaron los premios del concurso de dibujo «Semillas de Arte»

En el gimnasio María Baralle de Brandemann, de Racing Club, se entregaron los premios del II Concurso de Dibujo Infantil “Semillas de Arte», que está enmarcado en la Fiesta Provincial del Trigo y Fiesta Nacional del Trigo y el Pan 2026. En esta edición participaron más de 300 trabajos, porque se amplió la convocatoria para que participen escuelas de Eduardo Castex, Rucanelo, Conhello y Monte Nievas. Entre los participantes se sorteó una bicicleta, y resultó ganador Augusto Fioritto de la Escuela 44 de Eduardo Castex.

Los trabajos reflejaron el esfuerzo y la creatividad de nuestros niños, y una de las novedades es que además de los dibujos, cada obra estuvo acompañada de un título escrito por sus autores, integrando el trabajo artístico con los procesos de lectura y escritura, en sintonía con las politicas educativas provinciales que ponen el foco en la alfabetización, explicaron los organizadores.

Este concurso surgió como una propuesta que une la tradición con el presente, permitiendo que las infancias se expresen a través del arte y de la palabra, el sentido de pertenencia, identidad y orgullo por el territorio pampeano y está tradicional fiesta popular.

DISTINCIONES

Los organizadores le entregaron un reconocimiento a la Coordinadora de Área, Andrea Delfino, por “su apertura y disposición” para llevar adelante esta propuesta, cumpliendo un rol de acompañamiento para articular la propuesta con las escuelas y garantizar “una conexión genuina con las líneas educativas que se promueven en La Pampa”.

También agradecieron la colaboración de Claudia Figueroa, Luciano Tamagnone y Gisela Silvestre, que integraron el jurado encargado de seleccionar las obras premiadas.

TRABAJOS PREMIADOS

El jurado destacó los trabajos de Renata Pérez, Belén Agustina Molina, Martina Braun, Juan Spohn, Ian Franco Gancedo, Cristal Tello Condori, Agustina Avendaño Bernalla, Ayrton Orueta, Guillermina Iparraguirre, Lorenzo Perujo Paz, Ivana Rolando, Indiana Rosotto, Benjamín Guardamagna, Pilar Rolhaiser Lazarte, Catalina Mediza, Emilia Josefina García, Jana Kruguer, Jazmín Busto Damiani, Alma Pérez Zabala y Natasha Montiel.

MENCIONES DE HONOR

Además, las menciones de honor fueron para las obras realizadas por Álvaro Genes, Gerónimo Heck, Bastión Rodríguez, Mauro Ramirez, Camila Hernández, Maite Jara, Daira Feito Cantero, Isabella Huinchinao, Fausto Peliza, Bastian Arias, Catalina Sibona Albornoz, Guillermina Wilches, Valentín Ayala, Franchesca San Martín, Clementina Aimar Lovera, Juliana Coronel, Ulices Lucero, Brunella Viñas Ferreira, Isabella Andreis y Elvio Becerra Aimaretti.

AGRADECIMIENTOS

Los organizadores agradecieron a los colaboradores que tuvo este certamen, desde las autoridades educativas, equipos docentes, familias y jurado, como también quienes aportaron los premios para entregaron a los niños participantes.