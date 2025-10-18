Nuevo sitio web de Catastro, asistente virtual y más servicios para los profesionales y la ciudadanía

La página web de la Dirección de Catastro ya se encuentra disponible para consultas y trámites. La modernización se enmarca en el proyecto de Ciudadanía Pampeana Digital (CiPaDi) que presentó el gobernador Sergio Ziliotto.

La Dirección General de Catastro presentó su nuevo sitio web, destinado a satisfacer las demandas de profesionales, organismos y del público en general, de manera más simple, cómoda y rápida.

“Esta presentación responde a directivas del Gobierno provincial, tendientes a homogeneizar todas las páginas web de las distintas reparticiones y prestar un servicio más eficiente”, aseguró el director general de Catastro, Javier Dieser.

En catastro.lapampa.gob.ar los organismos y los profesionales vinculados con esta Dirección pueden acceder a una oficina virtual para resolver todos los trámites. “El próximo objetivo es que esta oficina virtual también esté disponible para el público en general”, adelantó el titular del área, que pertenece al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El funcionario remarcó que este paso que se dio en su área va a tono con la presentación de la Ciudadanía Pampeana Digital (CiPaDi), que encabezó el -martes pasado- el gobernador, Sergio Ziliotto.

MÁS SERVICIOS E INFORMACIÓN

La modernización del sitio web se relaciona no sólo con la innovación de los procesos sino con darle mayor fluidez, dinámica y transparencia a los trámites que se realizan en la administración pública provincial y que tienen como destinatarios a los pampeanos y pampeanas.

“La nueva página ya se encuentra en funcionamiento y, además de haber modernizado el diseño, les dimos más servicios e información”, señaló Dieser.

Una de las herramientas clave con que cuenta este sitio es “Catastro Digital”, que permite pedir certificados y realizar diversos trámites vinculados con el organismo de un modo sencillo y rápido. En el caso de los particulares, estos certificados pueden solicitarse y recibirse por correo electrónico, sin necesidad de concurrir a las dependencias de la Dirección.

ASISTENTE VIRTUAL

Además, la página cuenta con un asistente virtual que explica los trámites que se pueden realizar y cuáles son los pasos para hacerlos. Hay tutoriales explicativos y una amplia información. “Esto también sirve para descongestionar las actividades del personal de Catastro, que ya no recibe tantas consultas por teléfono, personalmente o a través de las redes”, indicó Dieser.

En un pantallazo de presentación de la página, el funcionario mostró cómo se pueden ubicar partidas de toda la Provincia en el mapa y obtener imágenes precisas. Ingresando a la pestaña de IDELP también es posible observar las fotos tomadas por el drone en las distintas ciudades de la Provincia.

La página también ofrece toda la cartografía disponible de la Provincia, que está accesible para el público en general. A través de ella se pueden solicitar los planos de mensura de las parcelas brindando el número de partida que las identifica.