Estatales de La Pampa: Incremento salarial de octubre suma recuperación al poder adquisitivo

El Poder Ejecutivo Provincial (PEP) informó que, en virtud de la aplicación de los acuerdos paritarios, los salarios del personal de la Administración Pública se incrementarán un 2 % en octubre. El aumento impactará también en los haberes jubilatorios.

El gobernador Sergio Ziliotto dictó el decreto una vez conocida la inflación del mes de septiembre, publicada –el martes- por el INDEC.

SALARIOS SOBRE LA INFLACIÓN

Con esta medida, el aumento acumulativo trimestral llega al 7,16 %, siendo la inflación para dicho período del 5,19 %, reafirmando de esta manera la recuperación real del salario iniciada en el primer semestre del año.

En el transcurso del año, los salarios de los empleados públicos han experimentado un aumento del 39,31 %, mientras que la inflación para igual período fue del 21,8 %, reflejando de manera contundente la política salarial orientada a una recuperación de los ingresos en un contexto de grave crisis económica que atraviesa nuestro país.

CANASTA BÁSICA TOTAL GARANTIZADA

Asimismo, se garantiza que todos los empleados públicos —ya sea en forma individual o con familia a cargo— perciban haberes por encima de la Canasta Básica Total que establece el INDEC para determinar la línea de pobreza.

El gobierno provincial destacó “el enorme esfuerzo” que realiza, máxime en el marco de la gran volatilidad económico-financiera por la que atraviesa nuestro país y de la estrechez financiera que experimenta nuestra provincia como consecuencia de las políticas macroeconómicas y la quita constante de recursos que lleva a cabo el Gobierno Nacional.

Este esfuerzo pone de relieve la importancia que tienen los empleados públicos, pilar fundamental para el funcionamiento de un Estado que garantiza la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía, como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia.