TRFA 2025/2026: Triunfos locales en la Zona 9 y victorias visitantes en la Zona 8

Trfa atleticosantarosa allboys santarosa 19octubre2025

En las Zonas 8 y 9 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 (TRFA 2025/2026) compiten los equipos pampeanos. En la Zona 8 se enfrentan los equipos de la Liga Pampeana, y en la Zona 9 participan conjuntos de la Liga Cultural y la Liga Sureña.

All Boys derrotó 1 a 0 a Atlético Santa Rosa en el estadio Mateo Calderón de Sant Rosa, por la primera fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El único tanto del partido lo marcó Mariano Nagore; y fueron expulsados Axel Pérez y el entrenador Sergio Guerra en el conjunto local y Juan Aguilar en el conjunto alboyense.

En el otro partido de la zona, Deportivo Alpachiri derrotó también 1 a 0 a Unión Deportiva Campos de General Acha, con una conquista de Miguel Rosón. 

ZONA 8

En la Zona 8 compiten cuatro equipos de la Liga Pampeana de Fútbol, en un torneo que reúne a 332 equipos de todo el país.

En el Estadio Coloso de Barrio Talleres, Ferro Carril Oeste perdió 2 a 0 con Juventud Regional de Miguel Cané, con los goles de José Sánchez –en dos ocasiones- para los visitantes. 

En el estadio José Gago de Trenel, All Boys perdió 1 a 0 con Alvear FC, y el único tanto lo anotó Eric Rodas.

