Amenazó de muerte a su pareja y lo condenaron a un año de prisión efectiva

Un hombre de 61 años, con antecedentes penales registrables, fue condenado a una pena unificada de un año de prisión de cumplimiento efectivo por amenazar de muerte a su pareja. La sentencia fue dictada por el juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, en el marco de un juicio abreviado.

En el legajo penal quedó probado que Isaac Artemio Cuminao Prado amenazó con matar a su pareja. El pasado 6 de septiembre le envió audios de Whatsapp insultándola y expresándole: “sabés que te puedo agarrar del cogote y matarte hija de… (…), que me dé la locura y voy a acabar con vos (…), crees que me da miedo decir lo que digo, grabalo, grabalo, lo único que te digo es que te voy a hacer sangrar (…) que quede grabado, te voy a matar (…) hacete la bonita, vas a ver cuando quedes con las tripas al aire…” Tres días después, en medio de una discusión, volvió a decirle “yo te voy a matar”.

El abreviado fue convenido entre el fiscal Cristian Casais, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. La víctima, al ser informada sobre su alcance, brindó su consentimiento. Ralli, después de corroborar que se cumplieran los requisitos legales del acuerdo, lo homologó.

Así fue que condenó a Cuminao Prado a seis meses de prisión efectiva como autor del delito de amenazas en dos oportunidades y le unificó esa pena con otra anterior en una pena única de un año de prisión de cumplimiento efectivo. El acusado ya había sido condenado el 3 de julio de este año a un año de prisión en suspenso y la obligación de cumplir durante dos años con reglas de conducta por amenazas con armas en perjuicio también de su pareja y de un policía, y resistencia a la autoridad.

En ese otro juicio abreviado se acreditó que el 17 de junio pasado le había enviado un mensaje de Whatsapp a la víctima manifestándole: “esta noche te voy a apretar el cogote”. Así fue que agarró dos cuchillos y le dijo “que me importan los milicos de mierda, los voy a limpiar; y a vos te voy a cortar el cogote, vas a ver (…), llegan a venir los milicos y los cago matando a ellos también, yo puedo con todos”.

En esas circunstancias, la mujer pudo salir al exterior de la vivienda y, cuando llegó la policía, Cuminao Prado le apoyó a un oficial uno de los cuchillos en el abdomen, advirtiéndole: “si se meten adentro de mi casa, milicos de mierda, les paso la limpia”.

Finalmente, Ralli remarcó en los considerandos del fallo que el artículo 369 del Código Procesal Penal de La Pampa impide a jueces y juezas fijar, en los procesos abreviados, una pena superior o más grave que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal.