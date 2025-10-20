lunes 20, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 20 al domingo 26 de octubre 2025

Horoscopo Predicciones 31diciembre2024

El horóscopo de la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 20 al domingo 26 de octubre 

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril) 

Semana de decisiones clave. En lo laboral, llega una oportunidad que puede cambiar el rumbo de tus planes. En el amor, más claridad y menos impulsividad. Fin de semana con buena energía social.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo) 

La semana arranca con temas económicos en primer plano: llega un ingreso o solución que esperabas. En pareja, estabilidad; si estás solo, alguien empieza a interesarte más de lo que pensabas.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio) 

Días de mucho movimiento. En lo laboral o académico, nuevas ideas traen resultados rápidos. Evitá distracciones sentimentales: enfocarte en tus metas te dará más satisfacción.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio) 

Semana emocionalmente intensa. Vas a sentir la necesidad de cerrar temas pendientes del pasado. En lo profesional, reconocen tu esfuerzo. El fin de semana promete encuentros cálidos.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto) 

El foco estará en tu imagen y tus vínculos. Buen momento para mostrar lo que sabés y brillar. En el amor, algo se renueva: puede ser una reconciliación o un nuevo inicio.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre) 

Semana de orden, planificación y logros concretos. En el amor, evitá analizarlo todo: dejate llevar un poco más. Fin de semana ideal para descansar o disfrutar de la naturaleza.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre) 

Tu temporada sigue dándote impulso y confianza. Todo lo que empieces ahora tiene proyección a largo plazo. En lo sentimental, te animás a expresar lo que sentís sin miedo.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre) 

Tu energía se renueva. Etapa de transformaciones personales y decisiones fuertes. En lo emocional, se enciende la pasión. Atención con los gastos impulsivos.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre) 

Semana positiva y con muchas oportunidades. Podrías concretar algo que venías esperando. En el amor, la comunicación mejora y te sentís más comprendido.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero) 

Tu disciplina te posiciona bien ante superiores o socios. En lo personal, llega un momento de madurez emocional. Fin de semana con reencuentros valiosos.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero) 

Semana de cambios y nuevas ideas. Se abren puertas en lo laboral o académico. En el amor, alguien te sorprende con un gesto que no esperabas.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo) 

La intuición guía cada paso que das. Es un buen momento para cerrar un ciclo y empezar otro con más claridad. Fin de semana de calma, conexión y afecto genuino.

