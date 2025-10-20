Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 20 al domingo 26 de octubre 2025

El horóscopo de la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 20 al domingo 26 de octubre

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Semana de decisiones clave. En lo laboral, llega una oportunidad que puede cambiar el rumbo de tus planes. En el amor, más claridad y menos impulsividad. Fin de semana con buena energía social.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La semana arranca con temas económicos en primer plano: llega un ingreso o solución que esperabas. En pareja, estabilidad; si estás solo, alguien empieza a interesarte más de lo que pensabas.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Días de mucho movimiento. En lo laboral o académico, nuevas ideas traen resultados rápidos. Evitá distracciones sentimentales: enfocarte en tus metas te dará más satisfacción.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Semana emocionalmente intensa. Vas a sentir la necesidad de cerrar temas pendientes del pasado. En lo profesional, reconocen tu esfuerzo. El fin de semana promete encuentros cálidos.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El foco estará en tu imagen y tus vínculos. Buen momento para mostrar lo que sabés y brillar. En el amor, algo se renueva: puede ser una reconciliación o un nuevo inicio.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Semana de orden, planificación y logros concretos. En el amor, evitá analizarlo todo: dejate llevar un poco más. Fin de semana ideal para descansar o disfrutar de la naturaleza.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu temporada sigue dándote impulso y confianza. Todo lo que empieces ahora tiene proyección a largo plazo. En lo sentimental, te animás a expresar lo que sentís sin miedo.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu energía se renueva. Etapa de transformaciones personales y decisiones fuertes. En lo emocional, se enciende la pasión. Atención con los gastos impulsivos.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Semana positiva y con muchas oportunidades. Podrías concretar algo que venías esperando. En el amor, la comunicación mejora y te sentís más comprendido.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina te posiciona bien ante superiores o socios. En lo personal, llega un momento de madurez emocional. Fin de semana con reencuentros valiosos.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Semana de cambios y nuevas ideas. Se abren puertas en lo laboral o académico. En el amor, alguien te sorprende con un gesto que no esperabas.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición guía cada paso que das. Es un buen momento para cerrar un ciclo y empezar otro con más claridad. Fin de semana de calma, conexión y afecto genuino.