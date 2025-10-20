lunes 20, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Lunes 20

Ha dejado de existir  en Santa Rosa la vecina Celia Luisa Villalva (83 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Lunes 20, a las 15 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

