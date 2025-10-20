lunes 20, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Necrológica de Eduardo Castex –  Lunes 20 – II

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cocheriacospecltda necrologica setiembre2023

Ha dejado de  existir en General Pico la vecina Elena Leonor Huinchinao (82 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 21, a las 11 horas en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Festival intendentealvear octubr2025 1Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 13octubreTecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateral
Antar banner abril2025Comisiones elpalomo 19octubre2025