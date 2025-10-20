Necrológica de Eduardo Castex –  Lunes 20 – II

Ha dejado de existir en General Pico la vecina Elena Leonor Huinchinao (82 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Martes 21, a las 11 horas en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
lunes 20, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
