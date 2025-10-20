Repudio y tensión por la presencia de Sturzenegger en el cierre de campaña de LLA en Santa Rosa

Agrupaciones sociales y culturales de Santa Rosa se concentraron –este lunes a la tarde- frente al salón de La Rural, para repudiar la visita de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización de la Nación. Tensión entre manifestantes y militantes de La Libertad Avanza.

Sturzenegger llegó a La Pampa para acompañar el cierre de campaña del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier. Desde las 18 horas comenzaron a llegar asistentes al acto al salón ubicado sobre avenida Spinetto. En el boulevard, se concentraron los manifestantes. Docentes, jubilados, trabajadores de la cultura, comedores y bibliotecas populares son algunos de los sectores que concurrieron a la protesta, publicó el diario La Arena.

Intervinieron un cartel de campaña móvil, estacionado frente a la Rural, con imágenes de una publicación de Javier Milei, hecha tiempo atrás, en la que calificaba a Ravier de «imbécil». Los militantes de LLA que estaban en las inmediaciones comenzaron a despegarlos.

Mientras, continuaban arribando referentes y militantes de LLA. Luciano Ortiz, actual titular del PAMI en La Pampa, fue uno de los primeros en llegar. También estuvieorn presentes Martín Matzkin, hombre de confianza de Patricia Bullrich y tercero en la lista de candidatos de LLA, y el empresario Luis Bertone, antes asociado al macrismo y hoy afín a la gestión libertaria.

Además, llegaron referentes del PRO, partido con el que establecieron una alianza electoral. La diputada provincial Laura Trapaglia y el intendente Darío Monsalvo también asistieron al cierre de campaña.

Se vivieron algunos momentos de tensión y cruces de palabras entre los manifestantes y los libertarios, pero no pasó a mayores.

Pasadas las 19, cerraron la entrada principal del salón. Con carteles, banderas y cánticos los manifestantes continuaron protestando en las inmediaciones.