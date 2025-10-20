Torneo Federal A: Costa igualó sobre el final y sigue con vida

Costa Brava de General Pico igualó ayer de manera agónica 1 a 1 con San Martín de Formosa, como local, y se mantuvo con vida en el Torneo Federal A de fútbol, aunque deberá ganar en la revancha como visitante para poder acceder a la próxima instancia de la Reválida.

En el estadio Nuevo Pacaembú y por la Tercera Fase de la Reválida, que pone en juego un segundo ascenso a la Primera Nacional, el Albirrojo sufrió para poder rescatar un punto ante los formoseños, que tienen ventaja deportiva y que pasarán hasta con una nueva igualdad en la revancha, que se jugará en la provincia norteña dentro de dos semanas, luego de la elecciones legislativas nacionales.

Ayer, San Martín sacó una ventaja inicial a los 17 minutos por un gol en contra de Brian Montero, que envió la pelota a la red de su propio arco al intentar despejar un centro. A los piquenses les costó esa primera etapa, que fue manejada por los norteños.

En el complemento, obligado a ir por el gol que lo mantenga vivo, Costa Brava se paró unos metros más adelante y empezó a arrinconar a San Martín, generando varias situaciones pero sin poder convertir.

El merecido empate llegó a los 46 minutos con una aparición en el área de Braian Noriega, para convertir en gol una pelota bajada por Jerónimo Gutiérrez.

Ascendió Bolívar.

Ciudad de Bolívar, que integró la misma zona que Costa Brava en la primera fase, logró ayer el primer ascenso desde el Torneo Federal A hacia la Primera Nacional, al vencer por penales 5-4 a Atlético Rafaela, tras igualar 0 a 0 en la final única disputada en San Nicolás.